Tickets & Sonnenbrille für den neuen "Men in Black"

Die Men in Black haben die Erde immer vor dem Abschaum des Universums beschützt. In diesem neuen Abenteuer müssen sie sich ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation.

Men in Black: International Goodies

Für die Alien-Behörde ermitteln diesmal Agent H (Chris Hemsworth), Agent M (Tessa Thompson), Agent O (Emma Thompson) und High T (Liam Neeson).

Der Trailer von "Men in Black: International":

Das Gewinnspiel ist bis 14. Juni 2019 (08.00 Uhr) aktiv.

