Til Schweiger dreht Film mit Bruce Willis

Til Schweiger hat seine nächste Rolle in einem Hollywood-Film an Land gezogen. Diesmal spielt er sogar an der Seite von US-Star Bruce Willis ("Stirb Langsam").

Wie mehrere deutsche Medien berichten, handelt es sich dabei um einen Actionfilm, der den Titel "Run of the Hitman" trägt. Schweiger schlüpft darin in die Rolle eines Bösewichts, einer "Kampfmaschine", wie er bei einem Pressetermin bekanntgab. Bis dahin müsse er noch einiges trainieren, meint er.

Auch Scott Adkins spielt mit

Die Dreharbeiten sollen am 8. Juli in Louisiana (USA) beginnen. Details zum Kinostart gibt es noch nicht. Das Budget des Films beläuft sich auf rund zehn Millionen US-Dollar.

Neben Willis wird auch Kampfkünstler Scott Adkins ("Doctor Strange") in dem Actioner zu sehen sein.

Bilder von Bruce Willis

Bruce Willis

(LM)