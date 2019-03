Tom Hanks für neues "Elvis"-Biopic im Gespräch

Tom Hanks befindet sich laut "Variety" wegen einer Rolle in Baz Luhrmanns neuer Filmbiografie über den legendären "King of Rock'n'Roll" in Verhandlungen mit Warner Bros. Über das Budget sei man sich aber noch nicht einig.

Er soll Elvis' Manager verkörpern

Hanks soll aber nicht den Musiker verkörpern, sondern dessen Manager Colonel Tom Parker. Er hatte in den 1950ern den noch damals unbekannten "King" entdeckt und den RCA-Deal für die Musik-Legende an Land gezogen. Der Durchbruch gelang Elvis mit Parkers Hilfe sechs Jahre später mit seiner ersten Single "Heartbreak Hotel".

Baz Luhrmann will einen Newcomer für die Hauptrolle

Luhrmann ("Der große Gatsby", "Moulin Rouge") wird bei dem Projekt Regie führen und hat zusammen mit Craig Pearce auch das Drehbuch verfasst. Wer die Hauptrolle übernehmen wird, ist noch unbekannt. Wie "Variety" berichtet, ist der Filmemacher sehr erpicht darauf, einen Newcomer als Darsteller für den Musiker anzuheuern, der 1977 im Alter von 42 Jahren verstarb.





