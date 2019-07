Tom Hanks wird zur TV-Ikone Fred Rogers

Hierzulande ist Fred Rogers (1928-2003) kaum bekannt, in den Vereinigten Staaten prägte er hingegen mit seiner Serie "Mr. Rogers' Neighborhood", die stolze 31 Staffeln umfasste, die Kindheit ganzer Generationen.

Das kommende Biopic über den Moderator, Puppenspieler und Musiker dreht sich um die Freundschaft zwischen Rogers und dem Journalisten Tom Junod. Dieser heißt im Film Lloyd Vogel und wird von Matthew Rhys ("The Americaners") verkörpert.

Der Zyniker soll ein Porträt des Kinderserien-Stars verfassen und lässt sich trotz großer Skepsis auf die Lebensschulung von Rogers (Tom Hanks) ein. Die TV-Ikone lehrt ihn Güte, Freude und Anstand.

Tom Hanks

Das klingt zwar schmalzig, doch die Vorschusslorbeeren, die Hanks für die Rolle bekommt (er sei "absolut perfekt" heißt es etwa auf CNN) lassen dennoch auf einen sehenswerten Familienfilm hoffen. Darüber, dass nur das US-Publikum einen Zugang zur Story findet, muss man sich nicht sorgen. Immerhin produzierte das chinesische Unternehmen Tencent Pictures den Film mit.

"A Beautiful Day in the Neighborhood" startet Mitte Februar in den österreichischen Kinos.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)