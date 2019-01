Tom Holland wird auch bei den "Simpsons" zu Spidey

Tom Holland (22) darf einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen, aber aufsehenerregenden Karriere bejubeln. Nein, für einen Oscar ist der britische Schauspieler nicht nominiert, dafür bekommt er einen Gastauftritt in der Kultserie "Die Simpsons".

Wie Tom als gelbe Animationsfigur aussehen wird, zeigt er auf Instagram. Der aktuelle Spider-Man-Darsteller wird auch in der Serie ins Spinnen-Kostüm schlüpfen. Homer Simpson ist im Hintergrund des Bildes als Hulk zu sehen. Zum grünen Wüterich wurde er bereits in Staffel 13.

Das nächste echte Spidey-Abenteuer gibt es ab 5. Juli 2019 in den österreichischen Kinos zu sehen. Dann nämlich startet "Spider-Man: Far From Home" - natürlich mit Tom Holland in der Hauptrolle.

(lfd)