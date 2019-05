1. Trailer zu Tarantinos "Once Upon a Time ..."

Während bei den Filmfestspielen in Cannes die Journalisten sich schon anstellen, um die Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen, erscheint der erste Trailer.

Leonardo DiCaprio als alternder Hollywood-Held, Brad Pitt als sein Stunt-Double und Margot Robbie als aufstrebende Schauspielerin Sharon Tate. In kurzen Szenen wird auch schon Serienkiller Charles Manson gezeigt, der Ende der 60er für den Mord an Tate verantwortlich war.

Tarantino kündigte an, dass sein 9. Film sein letzter sein wird.

"Once Upon a Time in Hollywood" läuft am 15.8.2019 in Österreichs Kinos an.

