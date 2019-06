"The Hunger Games" bekommt ein Prequel

Ein neuer "Hunger Games"-Roman (dt. Titel: "Die Tribute von Panem) ist in der Mache. Wie "Deadline" berichtet, soll das Buch von Suzanne Collins am 19. Mai 2020 auf den Markt kommen. Auch ein Kinofilm ist bereits in Planung.

Prequel spielt 64 Jahre vor "Die Tribute von Panem"

Erzählt wird die Vorgeschichte der dystopischen Filmreihe (2012 - 2015). Die Handlung spielt 64 Jahre vor dem ersten Teil. "Als stolzes Zuhause der 'Hunger Games'-Filme können wir es kaum erwarten, bis Suzannes nächstes Buch erscheint. Wir haben bereits während des Schreibprozesses mit ihr kommuniziert und freuen uns schon darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten", meinte Joe Drake, Chairman der Lionsgate Motion Picture Group zu den Plänen eines neuen Filmes.

(LM)