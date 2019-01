Wer gewinnt 2019 den Oscar für den besten Film?

Am 24. Februar 2019 werden im Dolby Theater zu Los Angeles die Academy Awards, gemeinhin als Oscars bekannt, vergeben. Den Höhepunkt der Gala bildet wie jedes Jahr die Bekanntgabe des Siegers in der Hauptkategorie "Bester Film".

Wer den "Best Picture"-Oscar erhält steht also noch in den Sternen. Welche Produktion hat Ihrer Meinung nach die berühmte Goldstatuette verdient? In unserem Rating (siehe oben) können Sie für Ihren Favoriten stimmen.

Die Liste der Nominierungen in allen Kategorien finden Sie HIER.

Oscar-Nominierungen 2019: BESTER FILM

Die Trailer der Nominierten für den besten Film:

"Black Panther":

"BlacKkKlansman":

"Bohemian Rhapsody":

"The Favourite":

"Green Book":

"Roma":

"A Star Is Born":

"Vice":

