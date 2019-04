Wikinger, Dinos und Bond im "Playmobil"-Trailer

Marla (Anya Taylor-Joy) und ihr Bruder Charlie (Gabriel Bateman) werden auf wundersame Weise in eine Playmobil-Welt gesogen. Frisch als Plastikspielzeug erwacht, müssen sie einen Weg zurück in die echte Welt finden. Dabei bereitet ihnen allerdings Kaiser Maximus (Adam Lambert) Probleme. Er lässt Charlie entführen, um ihn in seine Arena zu stecken.

Auf der Suche nach ihrem Geschwisterchen benötigt Marla alle Hilfe, die sie kriegen kann. Gemeinsam mit dem Trucker Del (Jim Gaffigan) und dem Bond-Verschnitt Rex Dasher (Daniel Radcliffe) will sie Charlie aus Maximus' Klauen befreien.

In der deutschen Version des Animationsfilms leihen unter anderem Matthias Schweighöfer, Christian Ulmen, Beatrice Egli und Oliver Kalkofe den Playmobil-Helden ihre Stimmen.

"Playmobil: Der Film" startet am 8. August 2019 in den österreichischen Kinos.



(lfd)