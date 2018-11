Will Smith kündigt neuen "Bad Boys"-Film an

"Yo, yo. Ich sage es euch, ich sage es euch. Es ist verrückt. Wartet. Es ist offiziell, es ist offiziell. Bad Boys 3 wird kommen", spricht der 50-jährige Smith in die Kamera seines Smartphones. Neben ihm steht der um drei Jahre ältere Lawrence und freut sich wie ein Hutschpferd.

23 Jahre nach dem ersten Teil "Bad Boys - Harte Jungs" und immerhin noch 15 Jahre nach "Bad Boys 2" folgt jetzt also der dritte Teil der Action-Komödie. Die beiden schon etwas in die Jahre gekommenen Schauspieler werden dafür wieder in die Rollen der beiden Drogenfahnder Mike Lowrey und Marcus Burnett schlüpfen.

Bis auf die Ankündigung durch das spaßige Duo ist über den dritten Teil der "Bad Boys"-Reihe noch nichts bekannt.

(baf)