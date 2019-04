Winnie the Poohs 100-Morgen-Wald brennt

Im Osten der englischen Grafschaft Sussex liegt das Naturschutzgebiet Ashwood Forest, das seit einem Jahrhundert Kinder zum Träumen bringt. Der Wald lag hinter dem Haus von Autor A. A. Milne und seines Sohnes Christopher Robin. Der Vater schrieb ab den 1920er Jahren die Buchreihe um den pummeligen Bären, der Honig und seine Freunde Tigger, Ferkel und Co. liebt.





Ashdown Forest Drone (with permission of course) pic.twitter.com/tr8mTMCSyN — eddie mitchell (@brightonsnapper) 29. April 2019



Wie die BBC berichtet, brach am Sonntag ein verheerender Brand aus. Gegen 21.30 Uhr abends wurde das Feuer gemeldet, 20 Hektar (=52 Morgen) standen später in Flammen. Bis zu sechs Feuerwehren waren gleichzeitig im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Laut Feuerwehrhauptmann Andrew Gausden wurde der Wald in einem Tal nahe Duddleswell zerstört. Das Feuer dürfte lange unbemerkt geblieben sein, weshalb der Brand bereits riesig war, als die Feuerwehr zu löschen begann.

Die Feuerwehr geht nicht von menschlichem Verschulden aus.

Der Ashwood Forest brennt schon zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten. Ende Februar legten Freiwillige unabsichtlich zwei Feuer, es brannten 35 Hektar ab. Insgesamt wurden also 55 Hektar zerstört, das entspricht 143 Morgen.



