Zombie-Kracher mit Star-Besetzung wird gedreht

Viel ist über den Streifen, der den Titel "The Dead Don't Die" tragen soll, noch nicht bekannt. Anscheinend, so wird gemunkelt, wird der Zombie-Streifen schon am 14. Juni in den USA veröffentlicht.

Das Genre wurde in den letzten Jahren dank dem Erfolg der TV-Serie "The Walking Dead" zwar schwer inflationär ausgeschlachtet, dennoch darf man sich auf "The Dead Don't Die" freuen. Und das liegt vor allem am kolportierten Cast.

Star-gespickter Cast

Neben den beiden Musikgrößen Tom Waits und Iggy Pop sowie dem legenären Bill Murray sollen auch Adam Driver, Selena Gomez, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Steve Buscemi,Wu-Tang-Clan Mastermind RZA, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver und Carol Kane eine Rolle in dem Film spielen.

Laut "Bild" spekulieren Fachleute darüber, dass der Zombie-Slasher bei den Filmfestspielen in Cannes (14. bis 25. Mai) seine Premiere feiern könnte.

