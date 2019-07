Harrelson und Stone gehen wieder auf Zombiejagd

Zehn Jahre ist es her, dass sich Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin in "Zombieland" als schräges Quartett durch eine postapokalyptische Welt kämpfen mussten. Der Film wurde damals ein Überraschungshit und avancierte zum Kultstreifen.

Jetzt hat sich der Cast von damals wieder mit Regisseur Ruben Fleischer (Venom) und den beiden originalen Drehbuchschreibern Rhett Reese und Paul Wernick (Deadpool) zusammengetan. Das Ergebnis heißt "Zombieland: Double Tap" und kommt am 7. November bei uns in die Kinos.

Ein erster Trailer zeigt nun Einblicke in die zombieverseuchte Welt, die sich in den zehn Jahren weitergedreht hat. Die Hautcharaktäre sind reifer geworden, doch die lange Zeit Seite an Seite hat ihre Spuren hinterlassen. Die Untoten haben sich ebenfalls verändert, man könnte sogar sagen einer Art Evolution unterzogen. Natürlich trifft die kleine Gruppe auch auf andere Überlebende.





