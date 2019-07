So sieht es aus, wenn Rockstars in Wien landen

Am Mittwoch rocken Jon Bon Jovi und seine Mitmusiker im Rahmen ihrer "This House Is Not For Sale"-Tour das Ernst Happel Stadion mit Hits wie "Livin' On A Prayer", "You Give Love A Bad Name" oder "It's My Life".

Schon am Montag landete die Band mit einer Boeing 737-300 auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Geknipst wurde die Ankunft vom zufälliger Weise gerade anwesenden Wolfgang Kronfuss. Der ist eigentlich Aviations-Afficionado und verbringt immer wieder Zeit damit, Flugzeuge am Rollfeld zu fotografieren.

Diesmal sind ihm auch ein paar Rockstars vor die Linse geflogen. Jon Bon Jovi betrat sichtlich motiviert österreichisches Hoheitsgebiet. Die Show am Mittwoch dürfte also großartig werden.

(baf)