Valentina Pahde: "Ich bin eine echte Frostbeule"

Valentina ist eine Minute älter als Cheyenne, dafür aber zwei Zentimeter kleiner: Am 16.1. erkunden die Pahde-Twins (die Soap-Stars starteten ihre TV-Karriere mit 3 Jahren in "Forsthaus Falkenau") gemeinsam das utopische Paradies "Atlantis". Bevor sie sich bei der Wien-Premiere von "Holiday on Ice" aufs Gefrorene wagt, schlitterte Valentina in die "Heute"-Redaktion:

Interview mit Valentina Pahde

"Heute": Was ist der eine große Unterschied zur Schwester?

Valentina Pahde: Cheyenne ist die Ernste, Zurückhaltende von uns. Bei ihr gibt‘s nur schwarz oder weiß. Wenn sie etwas nicht mag, kann sie knallhart sein. Unsere Werte sind aber sehr ähnlich.

"Heute" Sind Sie "nur" Zwillinge, oder auch beste Freundinnen?

Valentina: Gott sei Dank beides, ich bin ja die große Schwester, eine Minute älter! Als ich nach Berlin gezogen bin, war es superschwer, weil wie immer alles zusammen gemacht haben. Drehen, Freunde treffen, Sport… Mittlerweile ist sie in Köln udn der Rest meiner Famili in München. Aber egal, wie weit wir voneinander entfernt sind: Verbunden sind wir immer miteinander!

"Heute": Was passiert mit Ihnen, wenn Sie aufs Eis gehen?

Valentina: Kindheitserinnerungen kommen hoch. Wir begannen das Eislaufen mit 5 und es war schnell klar, dass da Begeisterung und Talent dahinter stehen. Bald schon haben wir sieben Tage die Woche trainiert und Wettkämpfe gemacht. Später konzentrierte ich mich auf die Schauspielerei. 7 Jahre stand ich nicht am Eis – und jetzt das!

"Heute": Wovor schlottern Ihnen die Knie am meisten?

Valentina: Gutes Stichwort, es ist tatsächlich die Kälte! Und ich hab Respekt vor dem Live-Publikum, das ist ungewohnt. Wenn ich beim Drehen patze, mache ich die Szene einfach nochmal.

"Heute": Was ist Ihre ganz persönliche Insel der Seligen?

Valentina: München. Wo Familie und Freunde sind, ist mein Herz immer daheim.

"Heute": Was würden Sie tun, wenn Sie eine Stunde Zeit hätten, um "Atlantis" zu erobern?

Valentina: Bei "Holiday on Ice"? Ganz klar, alle Kostüme anprobieren! Die sind ja richtig geil. Dieses Jahr hab ich ein gelbes, Cheyennes eine rosarotes. Biede inspiriert von Alexander McQueen, das ist Haute Couture, was wir da hängen haben. Und schon ein echter Mädchentraum, sich da einmal durchzuprobieren. Im echten Atlantis würde ich mich wohl in der Unterwasserwelt wohler fühlen. Da geht's ums Überleben, das bin mehr ich.

"Heute": Welche drei Dinge kommen auf die einsame Insel mit?



Valentina: Ich sollte jetzt wohl Schlittschuhe sagen. Die werden ir dort aber nichts bringen. Also Sonnenbrille, Decke und gute Musik!

HIER gibt's alle Infos zu "Holiday on Ice", HIER Tickets



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: