Junge Talente spielen bei "Goldene Note" groß auf

Die "Goldene Note", eine Initiative von IMF Obfrau Leona König, geht am 22. März 2019 in die dritte Runde.

Im Mittelpunkt des Charity-Konzerts stehen dabei junge KammermusikerInnen, die zwei Wochen vor diesem Konzert, von einer Fachjury, im Rahmen einer Audition als die talentiertesten jungen Musikerinnen und Musiker hervorgehen werden.

Die jungen Talente im Alter von fünf bis sechzehn Jahren werden ihr Können im prestigeträchtigen und prunkvollen Ambiente des Wiener Konzerthaus präsentieren und aus ihrem Audition-Programm Werke der Klassik bis zu zeitgenössischer Musik darbieten.

Gewinner spielen Solostück mit Orchester

Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit vier Förderpreis-Gewinner der Goldene Note 2018. Kai Gergov (8 Jahre), Fidelis Rümmele (11 Jahre), Julia Dueñas (13 Jahre) und Paloma Bharucha (14 Jahre) werden je ein Solostück mit Orchester spielen.

Die Möglichkeit, ein Werk mit Orchester zu spielen, ist Teil ihres Förderpreises und wird an diesem ereignisreichen Tag eingelöst.

Das für die talentierten jungen ViolinistInnen begleitende Orchester, das Young Masters Orchester stellt ebenso eine Besonderheit für sich dar.

Es handelt sich hierbei um eine Orchesterformation hochbegabter jugendlicher SolistInnen der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) und der Johann Sebastian Bach Musikschule (JSBM) in Wien.

Von Ehrenkomitte ausgezeichnet

Im Anschluss an das Konzert werden die jungen Talente der Kammermusik durch das Ehrenkomitee, bestehend aus Tibor Kovac (Wiener Philharmoniker), Alma Deutscher (Komponistin, Pianistin und Violinistin) und dem Wiener Staatsoperndirektor Dominique Meyer– ausgezeichnet.

Alle TeilnehmerInnen erhalten zu ihrer musikalischen Weiterbildung IMF-Masterclasses, altersgerechte Meisterkurse, die im Sommer 2019 an der Universität für Musik und darstellende Musik stattfinden werden.

Zusätzlich erwarten der Besten jeder Alterskategorie Förderpreisgelder von insgesamt 9.000 Euro sowie ein Konzertauftritt mit Orchester für die Goldene Note 2020 und diverse Auftritte.

Die Goldene Note 2019 wird im ehrwürdigen Schubert-Saal des Wiener Konzerthaus am Freitag, 22. März um 19.00 Uhr stattfinden.

Tickets sind ab sofort an der Konzertkassa des Wiener Konzerthaus oder online verfügbar.

Unterstützung durch Mitgliedschaften

Wer musikalische Begabungen fördern und die Musik in den Mittelpunkt stellen möchte, kann Mitglied bei IMF werden und sichert sich so einen faszinierenden Einblick in die Welt der Musik und die Arbeit mit jungen KünstlerInnen. Nähere Informationen unter http://im-foundation.com

Goldene Note

Freitag, 22. März 2019, 19 Uhr

Wiener Konzerthaus, Schubert-Saal

3, Lothringer Strasse 20

Die Audition findet am 23. Februar 2019 in der Universität für Musik und darstellende Kunst statt.

