Kleine Klone begehren in der Wiener Staatsoper auf

Sie denken gleich, sie fühlen gleich, sie sprechen gleich – ja, die Obrigkeit hat die Enakos fest im Griff. Denn wer so ist, wie alle anderen, der ist gut. Oder etwa nicht?

Die neue Kinderoper mischt den utopischen Einheitsstaat auf, indem sie persönliche Einzigartigkeiten der flauschigen Bewohner hervorkitzelt – und das System der Unterdrückung so im großen Stil scheitern lässt. Das Thema, für Komponistin Elisabeth Naske ein ewig heißes Eisen: "Wozu gibt’s Theater? Zum Ansprechen von Dingen, die uns beschäftigen!"

Fazit: "Es ist richtig einerlei, ob wir gelb sind oder blau, schön sind oder schlau, groß oder klein. Nur zufrieden müssen alle sein." Regisseurin Ela Baumann hebt den Stoff, der uns in herrlicher "Das kleine Ich-bin-ich"-Nostalgie schwelgen lässt, in ein fantastisches Setting. Vorstellungen in alternierender Besetzung!

Ab 26. Jänner in der Wiener Staatsoper.

