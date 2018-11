Spitzmaus wühlt im KHM neue Anderson-Schau auf

Wenn ein Hollywood-Regisseur das "Grand Budapest Hotel" gegen das Kunsthistorische Museum Wien tauscht, hat er freie Hand, eh klar. Mit Lebensgefährtin Juman Malouf durchstöberte Wes den über 4 Millionen großen Bestand des Hauses.

Ergebnis: die Schau "Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures", in der ab heute 423 (darunter 200 noch nie öffentlich gezeigte) Exponate in fast kindlich-naiv anmutender Anordnung (u. a. Farbe zu Farbe) warten.

Zu sehen gibt’s den 2.500 Jahre alten Sarg einer Spitzmaus, fast frische Emu-Eier und weitere Kunst-Leckerbissen. Sogar Bill Murray kam zur Eröffnung.

khm.at



