Tscheplanowa als neue "Jedermann-Buhlschaft"?

Die 1980 in Kasan geborene Schauspielerin soll laut "Salzburger Nachrichten" die Austro-Mimin Stefanie Reinsperger beim Prestige-Stück der Salzburger Festspiele ersetzen.

2017 wurde die 38-Jährige in der Kritikerumfrage des Fachblatts "Theater heute" als Margarete und Helena in Frank Castorfs "Faust" an der Berliner Volksbühne zur Schauspielerin des Jahres gewählt.

Tscheplanowa werkte bereits heuer in der Mozartstadt im antiken Drama "Die Perser" mit.

Mehr Infos gibt's nach der heutigen Programmpräsentation der Salzburger Festspiele.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(MT)