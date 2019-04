Öffentliche Proben 04. April 2019 05:31; Akt: 03.04.2019 21:14 Print

Um 7 Euro zu "Woyzeck" ins Akademietheater

Noch vor der eigentlichen Premiere am Mittwoch bietet sich am Samstag um 10.30 Uhr und am Montag um 20 Uhr die Gelegenheit, dieses Stück Weltliteratur vor allen anderen zu sehen.