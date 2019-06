Sam aus Herr der Ringe ist als 1. Comic-Con Star fix

Stargast Sean Astin (Sam aus "Herr der Ringe") weiß, dass eine Reise dann am erfolgversprechendsten ist, wenn man einige Leute findet, sich in schicke Kostüme packt und losmarschiert. Genaue Tipps kann man sich zum Fünf-Jahres-Jubiläum der Vienna Comic Con von ihm persönlich holen.

Spricht fließend Deutsch: Sprechstunde bei der ER-Doc

Wer im Kostüm droht, zu überhitzen, kann sich wahlweise auch von einem Doktor beraten lassen. Der nächste bestätigte Stargast neben Astin ist Alex Kingston. Sie doktorte 160 Folgen lang in "Emergency Room - Die Notaufnahme", war aber auch River Song in "Doctor Who", "Arrow", "Private Practice" und mehr. Wussten Sie übrigens, dass Kinston fließend Deutsch spricht? Perfekte Voraussetzungen für eine spannende Fragen-und-Antwort-Runde.



VIECC Vienna Comic Con – 23. und 24. November 2019

Der Ticketvorverkauf läuft bereits HIER

