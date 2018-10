Jackson-Musical: Bruder kam zur Weltpremiere

Michael Jackson wäre am 29. August 2018 60 Jahre alt geworden. Und auch neun Jahre nach seinem Tod fasziniert die Lebengeschichte des "King of Pops" seine Millionen Fans.

Stargast Jermaine Jackson

Nur passend, dass das brandneue Musical über Michael Jacksons Leben am Geburtstag der Musiklegende stattfindet. "Beat It!" feierte am 29. August im Theater am Potsdamer Platz seine Weltpremiere.

Ehrengast in Berlin: Michaels Bruder Jermaine Jackson. Der 62-Jährige reiste mit seiner Verlobten Maday Velazquez (23) an. Der Rest seiner Familie feiert Jackos Geburtstag ebenfalls gebührend bei einer Feier in Las Vegas.

Gleich mehrere der weltweit besten Michael Jackson-Darsteller verkörpern ihn in der etwa zweistündigen Show, um alle Stadien seines Lebens glaubhaft abzubilden.

Umstrittene Produktion

Noch vor Start des Musicals erschütterten Klagen die Produktion. Die Erben von Michael Jackson torpedieren das Musical und verklagten den Produzenten Oliver Forster wegen der Musikrechte. Forster zahlt dafür bei der Gema, der deutschen Autorengesellschaft für Musikwerke.

Die Erben des "King of Pop" sind aber der Meinung, dass auch mit ihnen über die Nutzungsbewilligung der Musikstücke verhandelt werden hätte müssen, weil ja nicht nur Songs von Michael Jackson, sondern auch seine Lebensgeschichte erzählt werden. Der Streit könnte deshalb angezettelt worden sein, weil die Erben von Michael Jackson selbst ein Musical am Broadway planen.

Kommt nach Österreich

Man kann die Rechtsstreitigkeiten auch als kostenlose Werbung für das Musical betrachten, das nach der Premiere ab November durch den deutschsprachigen Raum touren wird.

Auch Österreich steht auf dem Spielplan. Die beiden Wien-Termine am 3. November sind ausverkauft, 2019 rockt das Musical aber am 8. und 9. März wieder in der Stadthalle!

Weitere Termine in Österreich:

30.10.18 Bregenz – Festspiel- und Kongresshaus

03.11.18 Wien – Wiener Stadthalle F (ausverkauft)

04.11.18 Linz – Brucknerhaus (ausverkauft)

19.02.19 Salzburg – Salzburgarena

21.02.19 Graz – Stadthalle

07.03.19 Innsbruck – Olympiahalle

08.03.19 Wien – Stadthalle F

09.03.19 Wien – Stadthalle F

11.03.19 Linz – TipsArena

