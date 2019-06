"Heast, Oida!" Wie gut sprichst du Wienerisch?

Immer wieder hört man, das Wienerische würde verschwinden. Gar nicht wahr, haben wir bei einer Spontan-Umfrage herausgefunden. Zuagraste oder Einheimische, Junge und Alte: Wer wie viel unserer Sprache versteht, hat mit dem Aussehen nichts zu tun.

Beppo Beyerl, Klaus Hirtner und Gerald Jatzek haben für die Reiseführer-Reihe "Reise Know-How" die deutsche Grammatik und den Duden in der Bassena versenkt. Der neue "Wienerisch"-Band ist "urleiwand" und druckt ein paar "wöd" Gschichtln.

Neben Herkunft und einem lustigen Abstecher in die Grammatik gibt's im Büchlein auch geniale - und im besten Fall bekannte - Ausdrücke zu allem, was man als Wiener so braucht: Es geht also nicht nur ums Schimpfen, sondern auch ums Hackln, Essen und Sterben.

Wie viele Fragen aus unserem Quiz kannst du richtig beantworten? Und wieviele schaffen deine Hawara?

Buchtipp zum Quiz:

Wienerisch – Das andere Deutsch: Kauderwelsch-Sprachführer von Reise Know-How

von Klaus Hirtner, Dr. Gerald Jatzek, Beppo Beyerl

(lam)