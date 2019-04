Im Dezember 01. April 2019 09:00; Akt: 31.03.2019 20:01 Print

"Heute" holt Dieter Bohlen in die Wiener Stadthalle

You’re my heart, you’re my soul – you’re bald in der Wiener Stadthalle. Der "Poptitan" packt am 6. Dezember ebendort seine Gassenhauer aus. Schon am Mittwoch startet der Vorverkauf.