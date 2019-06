"Neuer" Song von Freddie Mercury veröffentlicht

So haben selbst eingefleischte Queen-Fans diesen Song noch nie gehört. 1986 hatte Freddie Mercury mit dem Track "Time" aus dem gleichnamigen Musical von Dave Clark eher wenig Erfolg: Platz 32 der britischen Charts. Damals wurde das Lied mit Bombast-Instrumentation und Chören inszeniert.

Komponist Clark ist aber kürzlich auf eine Demoversion gestoßen, auf der Mercury den Song allein interpretiert. Mercurys damaliger Pianist Mike Moran hat nun für den Song eine neue Klavierbegleitung eingespielt, und Clark hat den Song unter dem Titel "Time Waits For No One" neu veröffentlicht. Für den Track existiert auch ein neues Video, dessen Original 1986 die Österreicher Dolezal & Rossacher gedreht haben.

(red)