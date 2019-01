Österreich schickt eine Frau zum Song Contest

Im Vorfeld des Song Contests beschäftigt die heimischen Fans vor allem eine Frage: Darf Hyäne Fischer ran, oder wird es doch ein seriöserer Act? Hyäne Fischer ist Satire, ihr Song "Im Rausch der Zeit" zwar ernsthafter und professioneller aufgezogen als etwa Alf Poiers "Weil der Mensch zählt" (der Kabarettist trat 2003 an und erreichte den respektablen sechsten Platz), aber trotzdem noch eine Spaßnummer. Mehr dazu erfahren Sie HIER.

Wohl um die Spannung noch ein wenig zu intensivieren, kündigte der Song-Contest-Beauftragte Eberhard Forcher an, dass eine Frau Österreich in Israel vertreten wird. Die Bekanntgabe ist für Dienstag auf Ö3 angesetzt. Ein paar Tage darf man sich also noch wilden Spekulationen über Hyänes mögliche Teilnahme hingeben.

Hyäne Fischer

Der Song Contest 2019 findet von 14. bis 18. Mai in Tel Aviv statt.

