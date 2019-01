Österreichs Städte im großen Spotify-Vergleich

Dynoro setzte sich mit seinem Hit "In My Head" an die Spitze der österreichischen Jahrescharts 2018, Dennis Lloyd landete mit der Single "Nevermind" auf dem zweiten Platz. Kein Wunder, dominierten die beiden Songs auch die Spotify-Rankings der österreichischen Bundeshauptstädte, die der Streaming-Dienst exklusiv für "Heute.at" ausgewertet hat.

Die Streams aus Bregenz, Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien wurden analysiert, nur aus St. Pölten waren keine Daten verfügbar. Das Ergebnis: In Eisenstadt, Graz, Klagenfurt und Wien wurde kein Song auf Spotify öfter gestreamt als "In My Head". In Bregenz, Salzburg und Innsbruck setzte sich hingegen "Nevermind" durch.

Ausreißer in Linz



Eigenwilliger ist im Vergleich dazu der Musikgeschmack der Oberösterreicher. Im Linz setzte sich ein Song durch, der in keiner anderen Stadt in den Top 10 ist: Hyzpi mit "Flexz".

Der beliebteste Song eines österreichischen Interpreten stammt von RAF Camora und Bonez MC. "500 PS" schaffte es nur in Bregenz und Innsbruck nicht in die Top 20. In den österreichischen Jahrescharts hatte die Nummer Platz sechs belegt.

Deutschsprachiger Rap war 2018 bei den Österreicherinnen und Österreichern generell hoch im Kurs. Auch der Berliner Capital Bra ist in beinahe allen Top-10-Rankings vertreten, nur in Bregenz reichte es lediglich für Platz 15.

EDM top, Rock flop

Auch Hiphop mit englischen Lyrics fand Gefallen in den Bundeshauptstädten. Vor allem Drake (mit dem Song "God's Plan") und Eminem (feat. Ed Sheeran, "River") wurden häufig gestreamt.

Rock und Gitarrenmusik im Allgemeinen kamen im vergangenen Jahr hingegen nicht sonderlich gut an. Gerade mal in Graz schaffte es "High Hopes" von Panic! at the Disco in die Top 20.

EDM und House dominierten in allen Bundeshauptstädten. Die Songs in den Top 5 waren 2018 fast überall dieselben. Neben Dynoro, Dennis Lloyd und dem einen oder anderen deutschen Rap-Song, erfreuten sich insbesondere "These Days" von Rudimental (unter anderem mit dem Rapper Macklemore) und "FRIENDS" von Marshmello großer Beliebtheit.

Hier einige der Songs zum Nachhören:



Dynoro - "In My Head":

Dennis Lloyd - "Nevermind":

Bonez MC & RAF Camora - "500 PS":

Die Liebelingssongs aller Städte im Überblick

Wien

1. Dynoro, In My Mind

2. Dennis Lloyd, Nevermind

3. Capital Bra, Neymar

4. Bonez MC, 500 PS

5. Marshmello, Friends

6. Drake, God's Plan

7. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

8. Summer Cem, Casanova

9. Calvin Harris, One Kiss (with Dua Lipa)

10. Clean Bandit, Solo (feat. Demi Lovato)

Eisenstadt

1. Dynoro, In My Mind

2. Bonez MC, 500 PS

3. Marshmello, Friends

4. Dennis Lloyd, Nevermind

5. Capital Bra, Neymar

6. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

7. Drake, God's Plan

8. Summer Cem, Casanova

9. Clean Bandit, Solo (feat. Demi Lovato)

10. Post Malone, Better Now

Bregenz

1. Dennis Lloyd, Nevermind

2. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

3. Post Malone, Better Now

4. Bausa, Was Du Liebe nennst

5. Marshmello, Friends

6. Drake, God's Plan

7. Dynoro, In My Mind

8. Tom Walker, Leave a Light On

9. Nico Santos, Rooftop

10. Camila Cabello, Havana

Klagenfurt

1. Dynoro, In My Mind

2. Drake, God's Plan

3. Marshmello, Friends

4. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

5. Dennis Lloyd, Nevermind

6. Post Malone, rockstar (feat. 21 Savage)

7. Capital Bra, Neymar

8. Bonez MC, 500 PS

9. The Chainsmokers, Sick Boy

10. Summer Cem, Casanova

Salzburg

1. Dennis Lloyd, Nevermind

2. Dynoro, In My Mind

3. Marshmello, Friends

4. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

5. Capital Bra, Neymar

6. Bonez MC, 500 PS

7. The Chainsmokers, Sick Boy

8. Drake, God's Plan

9. Post Malone, rockstar (feat. 21 Savage)

10. Dua Lipa, IDGAF

Graz

1. Dynoro, In My Mind

2. Dennis Lloyd, Nevermind

3. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

4. Marshmello, Friends

5. Capital Bra, Neymar

6. Bonez MC, 500 PS

7. The Chainsmokers, Sick Boy

8. Bausa, Was Du Liebe nennst

9. Drake, God's Plan

10. Post Malone, Better Now

Innsbruck

1. Dennis Lloyd, Nevermind

2. Dynoro, In My Mind

3. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

4. Marshmello, Friends

5. Drake, God's Plan

6. The Chainsmokers, Sick Boy

7. Capital Bra, Neymar

8. Post Malone, rockstar (feat. 21 Savage)

9. Tom Walker, Leave a Light On

10. Bausa, Was Du Liebe nennst

Linz

1. Hyzpi, Flexz

2. Dynoro, In My Mind

3. Dennis Lloyd, Nevermind

4. Rudimental, These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

5. Marshmello, Friends

6. Capital Bra, Neymar

7. Bausa, Was Du Liebe nennst

8. Drake, God's Plan

9. The Chainsmokers, Sick Boy

10. Post Malone, rockstar (feat. 21 Savage)

St. Pölten

Keine Daten verfügbar

