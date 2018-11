Fans entsetzt: RAF nicht für Musikpreis nominiert

Nicht nur in Österreicher dominierten RAF Camora und Bonez MC die Charts und krempelten sie letzten Endes auch komplett um. Ich in Deutschland sorgte der Wiener mit seinem Kollegen aus Hamburg für einen Ausnahmezustand in der Hitparade. Klar ist: An den beiden kam man in diesem Jahr nicht vorbei.

Zwei Kronen hintereinander

Umso überraschender ist die derzeitige Liste der Nominierten für die "1 Live Krone". Dabei handelt es sich um einen Musikpreise, der seit dem Jahr 2000 vom Radiosender "1Live" verliehen wird. Gevoted wird von den Hörern.

Vor zwei Jahren durften sich RAF Camora und Bonez MC die Krone abholen. Im vergangenen Jahr bekam der Wiener den Preis auch als Solo-Act. Die Fans erwarteten sich, dass auch 2018 das Jahr von RAF wird. Gerade wegen der Rekorde, die in den letzten Monaten fast im Minutentakt gebrochen wurden.

Keine Nominierung dieses Jahr

Doch nun kommt alles anders: Unter den Nominierten sucht man vergeblich nach den Namen der Chartstürmer. Das sorgte derzeit für Empörung bei den Fans. Auf Instagram wurden ein Bild der Nominierten geposted. In den Kommentaren wird jedoch nur darüber diskutiert, weshalb RAF Camora und Bonez MC außen vor gelassen wurden. So schreibt ein User: "Lächerlich, dass RAF und Bonez nicht nominiert sind." Ein weiterer meint: "Man kann euch ab jetzt nicht mehr ernst nehmen."

Die Vermutung der Fans: Aufgrund des aktuellen Höhenflugs des Rap-Duos, wäre ein Sieg der beiden von vornherein klar gewesen. Von Spannung wäre keine Rede gewesen.

Ein weiterer möglich Grund dafür, dass RAF Camora nicht nominiert wurde, könnte in einer Zeile des aktuellen Albums "Palmen aus Plastik 2" stecken. Im Song "Prominent" rappt der Wiener: "Die 1 Live Krone bleibt für uns ein Ball, spielen damit rum wie Balotelli". Fühlen sich die Veranstalter dadurch eventuell gekränkt? Ein Begründung ist vom Radiosender bislang ausständig. Ob es noch eine geben wird oder sie die Sache einfach totschweigen, bleibt offen.

(slo)