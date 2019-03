2x2 Tickets für Russkaja im Wiener WUK gewinnen

Frontmann Georgij Makazaria und seine Truppe veröffentlichen am 29. März ihr mittlerweile sechstes Studioalbum "No One Is Illegal". Die neuen Songs werden gleich darauf im Rahmen einer kleinen Tour auch einem Live-Publikum vorgestellt.

Am 9. April gastiert die Kapelle im Wiener WUK im 9. Bezirk. "Heute" schickt zwei Leser samt Begleitung zum Konzert von Russkaja.

Einfach unten am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück zu den Songs von Russkaja abtanzen.

(baf)