4/20 - Das sind die besten Cannabis-Songs

Marihuana hat in den letzten Jahren wieder in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Wurde man vor nicht allzu langer Zeit noch für den Konsum von Cannabis geächtet und stigmatisiert, hat sich das Blatt nun gewendet.

Umfrage Sind Sie für eine Legalisierung von Cannabis? Ja, ich bin dafür. 61 % 61 % Ja, aber nur für Schwerkranke mit Bezug über Apotheken. 23 % 23 % Nein, das ist viel zu gefährlich. 13 % 13 % Weiß nicht, damit habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt. 3 % 3 % Insgesamt 4419 Teilnehmer

Die Legalisierung der einstigen Drogen in zahlreichen Ländern sowie neue, medizinische Erkenntnisse haben viel zur Rehabilitation des rauschigen Genussmittels beigetragen.

Weltweiter Feiertag

Schon seit Jahren gilt der 20. April weltweit als inoffizieller "Feiertag der Kiffer". Vielerorts wird an dem Tag zu Märschen aufgerufen, um für eine Liberalisierung oder eine Legalisierung zu demonstrieren.

Die Populärkultur hat den Hanf mit unzähligen Liedern hochleben lassen oder ihn verteufelt. Auch am Austropop ist der süßliche Rauch nicht ohne musikalische Nebenwirkungen vorbeigezogen.

Wolfgang Ambros - Du schwarzer Afgane



Sean Paul - We Be Burnin'



Rainhard Fendrich - Heut sauf i mi au



Snoop Dogg & Wiz Khalifa - Young, Wild and Free



5/8erl in Ehr'n - Siasse Tschik



Bob Dylan - Rainy Day Women #12 & 35



Cypress Hill - I Want To Get High



Sublime - Smoke Two Joints



Afroman - Because I Got High



Black Sabbath - Sweet Leaf



Peter Tosh - Legalize It



Rick James - Mary Jane



Led Zeppelin - Dazed And Confused



Bob Marley - Kaya



Fats Waller - You're A Viper (The Reefer Song)



Ray Charles - Let's Go Get Stoned



Luniz - I Got 5 On It



Method Man & Redman - How High Part 2



Brewer & Shipley - One Took Over The Line



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: