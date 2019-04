"Finde einen Weg, der dich einzigartig macht"

Vom 9. bis zum 11. April stieg in der Marx Halle in Wien Landstraße erneut das 4GameChangers-Festival. Zwischen den Auftritten namhafter Gastredner wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem Original-Klinikclown "Patch" Adams, NASA-Astronaut Colin Michael Foale, Paris Dakar-Sieger Matthias Walkner, dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem legendären Skispringer Eddie the Eagle sorgten bei dem Zusammentreffen von Influencern, Bloggern, Entrepreneuren und anderen jungen, motivierten Leuten ebenfalls äußerst namhafte Musiker für etwas Auflockerung.

Einige von ihnen unterhielten sich mit "Heute.at" im Kontext der Veranstaltung über die Rolle von Musikern, die durch ihr Tun die Möglichkeit haben, auf eine Vielzahl von Menschen Einfluss zu nehmen.

Mit Mando Diao, Norbert Schneider, Parov Stelar mit seiner neuen Sängerin Elena, EAV-Mastermind Thomas Spitzer mit Sänger Lemo sowie der heimischen Senkrechtstarterin Mathea waren das Künstler aus unterschiedlichen Generationen, mit verschiedenem Hintergrund und daher auch mit jeweils anderen Herangehensweisen und Ansichten über ihren Beruf und die damit verbundenen Herausforderungen, die die neue, digitale Welt mit sich bringen.

Dementsprechend spannend und unterschiedlich wurden die kurzen Fragen beantwortet. Dabei ging es um die eigenen Einflüssen in der Kindheit und Jugend, ihren Umgang mit der Social Media Verantwortung und die Herausforderungen, vor denen junge Künstler in der heutigen Zeit stehen.

Bei der letzten Frage nach Ratschlägen, die sie ambitionierten jungen Leuten mit auf den noch ungezeichneten Weg geben wollen, waren sich die meisten der Befragten ziemlich einig. Der Glaube an sich selber und an das, was man tut, ist in den meisten Fällen die beste Grundlage für Erfolg. Egal, wie der auch aussehen mag. Wenn man dann auch noch viel Arbeit investiert, wird man im Idealfall dafür belohnt.

Alle Antworten findet Ihr im Video oben.

