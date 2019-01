Ariana Grandes neuester Song soll gestohlen sein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag releaste Ariana Grande "7 rings", nur wenige Stunden später wird schon angezweifelt, ob er wirklich ausschließlich von der 25-Jährigen stammt.

Princess Nokia 2017 in New York City (Bild: Photo Press Service)

Rapperin Princess Nokia stellte am Freitag ein Video auf Social Media online, in dem auf Ähnlichkeiten zwischen den Songs hinweist (Video siehe unten).

"Hört sich das ähnlich für euch an? Denn es hört sich wirklich sehr ähnlich für mich an. Oh mein Gott!", kommentiert die Rapperin die neue Grande-Nummer.

Princess Nokia sieht Parallelen zwischen ihrem Song "Mine" von ihrem Mixtape "1992". Die Rapperin erwähnt Ariana nicht mit Namen, hatte sie aber bei ihrem Tweet getagged.

Eine offizielle Reaktion von Arianas Team gibt es noch nicht.

Ariana Grande "7 rings"



