SOS - Das ist der neue Song von Avicii

Am 20. April 2018 schied Tim Bergling, so der schwedische Musiker mit bürgerlichem Namen, im Alter von nur 28 Jahren freiwillig aus dem Leben. Bis zu seinem Tod hat er so wie immer an neuer Musik getüftelt.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Viele der unvollendeten Tracks wurden nun fertigproduziert und werden am 6. Juni unter dem Namen "Tim" als posthumes Album veröffentlicht. Alle Einnahmen des Albums gehen an die Tim Bergling Stiftung, die sich der Suizidprävention verschrieben hat.

Mit "SOS" gibt es nun die erste Single aus dem kommenden Album zu hören. Der Song, auf dem Aloe Blacc als Gastsänger zu hören ist, klingt ganz nach Avicii.

Textlich werden in "SOS" Themen wie Depressionen, Suizidgedanken und psychische Probleme behandelt. Dass die Musik veröffentlicht wird, verdanken die Fans der Familie von Avicii. "Die Familie hat nach dem Ableben von Tim beschlossen, die Musik nicht unter Verschluss zu halten - stattdessen möchten sie sie mit seinen Fans auf der ganzen Welt teilen", heißt es in einem offiziellen Statement.

