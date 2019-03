Aviciis Vermögen fließt in die Suizidprävention

Wie das US-Magazin "Variety" berichtet, haben Klas Bergling und Anki Lidèn, die Eltern von Avicii, mit einem Teil des auf rund 22 Millionen Euro schweren Erbes ihres Sohnes die "Tim Bergling Stiftung" gegründet.

Diese "wird sich auf die Unterstützung von Menschen und Organisationen fokussieren, die im Bereich psychischer Erkrankungen und der Selbstmordprävention tätig sind", so die Angehörigen. "Tim wollte etwas verändern. Eine Stiftung in seinem Namen zu gründen ist unsere Art, sein Andenken zu ehren und weiterhin in seinem Sinne zu handeln".

Laut der britischen Zeitung "The Sun" fiel das Erbe von Tim Bergling laut schwedischem Recht seinen Eltern zu, da er nicht verheiratet war und auch keine Kinder hatte.

Der weltbekannte Musiker schied am 20. April 2018 während eines Urlaubs im Oman überraschend aus dem Leben.





(baf)