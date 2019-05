Kreischalarm! Backstreet Boys sind heute in Wien

Kreischalarm! Die Backstreet Boys gastieren heute am 28. Mai in der Wiener Stadthalle. Neben Klassikern wie "Everybody", "Quit Playing Games (With My Heart)" und "I Want It That Way" stehen auch einige neue Songs auf dem Programm, unter anderem "Don't Go Breaking My Heart" und "Breathe".

Wer dabei ist, kann sich glücklich schätzen. Denn die 15.000 Tickets waren im Vorverkauf im November 2018 innerhalb von 30 Minuten ausverkauft.

In den letzten zwanzig Jahren verkauften die Backstreet Boys mehr als 100 Millionen Tonträger, was sie zur erfolgreichsten Boygroup der Musikgeschichte macht.

Wo sind die "Backstreet Boys"?

Haben Sie die "Backstreet Boys" in Wien bereits gesichtet? Schreiben Sie uns ein Mail an online@heute.at

Hier die geplante Setlist:

Intro: Everyone, I Wanna Be With You, The Call, Don’t Want You Back, Nobody Else, New Love, Get Down, Chateau, Show Me the Meaning of Being Lonely, Incomplete, Undone, More Than That, The Way It Was, Chances, Shape of My Heart, Drowning, Passionate, Quit Playing Games, As Long as You Love Me, No Place, Breathe, Don’t Wanna Lose You Now, I’ll Never Break Your Heart, All I Have to Give, Everybody (Backstreet’s Back), We’ve Got It Goin’ On, It’s Gotta Be You, That’s the Way I Like It, Get Another Boyfriend, The One, I Want It That Way

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)