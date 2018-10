Streisand singt zum ersten Mal laut im Auto

Barbra Streisand ("Woman in Love") verrät in der neuesten Ausgabe von "Carpool Karaoke" mit James Corden, dass sie noch nie laut im Auto gesungen hat.

Die Folge, die in der Nacht von Donnerstag (1. November) auf Freitag ausgestrahlt wird, kündigte die Sängerin selbst auf ihrem Twitter-Account an: "Sie sagen, es gibt für alles ein erstes Mal. Könnt ihr das glauben, dass das das erste Mal war, dass ich laut in einem Auto gesungen habe? Ich hatte so viel Spaß mit @jkcorden. Schaltet ein zur @latelateshow Donnerstagabend."

Streisand singt "Don't Rain on My Parade"

In einem kleinen Teaser sieht man die beiden Promis im Auto sitzen und die Blondine sagt: "Ich mache normalerweise nicht das Radio an, um Musik zu hören. Also musst du wirklich Musik hören?" Danach singen sie gemeinsam den Song "Don't Rain on My Parade" aus dem Soundtrack des 1964er Musical-Films '"Funny Girl'".

Streisand reiht sich mit ihrem Auftritt bei "Carpool Karaoke" in eine Reihe anderer großer Stars ein, die zuvor ebenfalls im Auto von James Corden gesessen haben - unter ihnen Lady Gaga, Sir Paul McCartney, Ariana Grande und Michael Buble.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)