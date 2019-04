Billie Eilish findet ihre Karriere komplett "unreal"

Mit ihrer Gastgeberin Ellen DeGeneres sprach die 17-jährige Pop-Sensation über den wahnsinnigen Hype, der derzeit rund um ihre Person gemacht wird: "Julia Roberts, Sam Smith, Thom Yorke, Dave Grohl. Du hast Riesen-Persönlichkeiten, die Fans von dir sind".

"Es ist unreal und es ist verrückt. In letzter Zeit hab ich viele Menschen getroffen, von denen meine Eltern als Jugendliche Fans waren. Damit will ich dein Alter nicht disrespektieren, Dave (der Foo Fighters-Sänger saß im Publikum, Anm.)", erzählte Eilish. "Ich war in einm Meeting mit Stella McCartney, und sie facetimte ihre Vater, Paul McCartney. Meine Mutter weinte, mein Vater weinte".

Auch von einem Treffen mit Mel C von den Spice Girls in London war Billie Eilish geflasht. Als Kind dachte sie, der Film "Spice World" erzähle die Geschichte einer fiktiven Girlband.

Tourette-Syndrom

Doch auch ernste Themen sind der 17-Jährigen wichtig. Sie leidet schon ihr Leben lang an dem Tourette-Syndrom und hat kein Problem damit, zu der Krankheit zu stehen. Auch viele ihrer Fans hätten nun den Mut, mit der Nervenkrankheit offener und damit besser umzugehen.

Am Anfang der Sendung schaffte es Ellen, ihren Stargast nervös zu machen. Billie Eilish ist nämlich ein riesengroßer Fan von Justin Bieber. Sie hat ihn allerdings noch nie getroffen und auf die Frage von Ellen, ob sie das irgendwann einmal möchte, wurde die Belieberin plötzlich sehr nervös. Und das zu Recht, denn Ellen hatte sich einen Scherz mit ihr erlaubt. Welchen, das sieht man im Video weiter oben.

