Bon Jovi - So wird heute im Happel-Stadion gerockt

Am Mittwoch ist das Ernst Happel Stadion im Wiener Prater voll auf Rock eingestellt. Kein Wunder, ist mit Bon Jovi auch eine der größten Rock-Bands der letzten Jahrzehnte im altehrwürdigen Oval zu Gast.

In den 1980ern und frühen 90ern haben die Musiker aus dem US-Bundesstaat New Jersey mit Songs wie "Livin' On A Prayer", "Runaway", "Always" oder "You Give Love A Bad Name" Musikgeschichte geschrieben. Die Hits von damals laufen auch heute noch ständig weltweit im Radio.

Alles, was danach kam, trug zwar auch zum noch immer großen Erfolg der Band bei, ist aber nichts Innovatives mehr. Mit "It's My Life" und "We Weren't Born To Follow" coverten sich Jon Bon Jovi und seine Mitmusiker erfolgreich selber.

Natürlich dürfen (fast) alle oben genannten Titel nicht fehlen, wenn am Mittwoch die Massen bespielt werden wollen. Auf der aktuellen "This House Is Not For Sale"-Welttournee musiziert man sich Abend für Abend durch die gleiche Setlist, bei der nur manchmal die eine oder andere Nummer ausgetauscht wird.

So gibt es als eine von zwei Zugaben - neben dem Rausschmeißer "Livin' On A Prayer" abwechselnd "Always" oder "I'll Be There For You" zu hören. Für welchen der beiden Songs sich die Band entscheiden wird, hört man erst ganz am Ende des mehr als 20 Nummern umfassenden Sets (siehe weiter unten).

Anreise mit den Öffis

Um zu vermeiden, dass man vor und/oder nach dem Konzert unnötige Zeit im Auto verbringt, empfiehlt es sich wie immer, bei der An- und Abreise auf den öffentlichen Nahverkehr zurückzugreifen. Der Konzertabend beginnt mit der Gruppe Skid Row schon recht zeitig. Die Gruppe rund um den ehemaligen Teenie-Schwarm Sebastian Bach startet schon um 17:50 Uhr. Bon Jovi selber werden pünktlich um 20:30 Uhr auf der Bühne stehen.

Bon Jovi - Warschau, 12. Juli 2019

This House Is Not for Sale

Raise Your Hands

You Give Love a Bad Name

Born to Be My Baby

Whole Lot of Leavin'

Lost Highway

Runaway

We Weren't Born to Follow

Have a Nice Day

Keep the Faith

Amen

Bed of Roses

Roller Coaster

It's My Life

We Don't Run

Wanted Dead or Alive

Lay Your Hands on Me

Captain Crash & the Beauty Queen From Mars

I'll Sleep When I'm Dead

Bad Medicine

Zugabe:

I'll Be There for You

Livin' on a Prayer

