Der "Boss" meldet sich mit neuem Song zurück

"Western Stars" heißt das neue Album des legendären Musikers aus New Jersey, das am 14. Juni erscheinen wird. Das hat der 69-Jährige am Donnerstag seinen Millionen von Fans mitgeteilt.

Nur einen Tag später präsentierte er das Lyric-Video zur ersten Single aus dem Album. "Hello Sunshine" heißt der Track, der die Ankündigung, das neue Material sei vom kalifornischen Pop der 1970er inspiriert, musikalisch untermauert.

"Dieses Album ist eine Rückkehr zu meinen Soloaufnahmen und es wird persönliche Songs mit weitläufigen, kinomäßigen Orchester-Arrangements enthalten", ließ Springsteen seine Fans auf Instagram wissen.

(baf)