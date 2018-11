Camila Cabello darf auf sechs MTV-Awards hoffen

Mit sechs Nominierungen, darunter die wichtigen Kategorien "Bester Künstler" und "Bestes Video", führt Popstar Camila Cabello das Feld der Künstler mit den meisten Chancen an. Schon bei den MTV Awards 2018 konnte sie in genau diesen beiden Kategorien gewinnen.

Knapp gefolgt wird sie dabei von Ariana Grande und Post Malone, die sich jeweils über fünf Nominierungen freuen konnten.

Drake, Shawn Mendes und Dua Lipa können sich immerhin in vier Kategorien Hoffnungen auf einen der begehrten Preise machen. Auf der Website mtvema.com können Fans für ihre Lieblingskünstler abstimmen.

MTV VMAs 2018

BESTER KÜNSTLER

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

BESTES VIDEO

Ariana Grande - No Tears Left To Cry

Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

Childish Gambino - This Is America

Lil Dicky - Freaky Friday ft. Chris Brown

The Carters - APES**T



BESTER SONG

Ariana Grande - no tears left to cry

Bebe Rexha - Meant To Be ft. Florida Georgia Line

Camila Cabello - Havana ft. Young Thug

Drake - God's Plan

PostMalone - rockstar ft. 21 Savage

BEST POP

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes



BESTER NEWCOMER

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez





BESTER LOOK

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Nicki Minaj

Post Malone



BEST HIP HOP

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST LIVE

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters



BEST ROCK

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2



BEST ALTERNATIVE

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

twenty one pilots

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BIGGEST FANS

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

