Capital Bras Album "CB6" wurde geleakt

"Wie ihr vielleicht mitbekommen habt: Mein Album wurde geleakt, von irgendjemandem", erzählt Capital Bra in einem Video auf Instagram. Unbekannte hatten das sechste Album des deutschen Rappers bereits zweieinhalb Wochen vor dem offiziellen Erscheinungstermin ins Netz gestellt.

Neues Erscheinungsdatum

Aber ein Künstler wie Capital Bra weiß natürlich, wie er mit einer solchen Situation umgeht: Er hat die Veröffentlichung von "CB6" vorgezogen. Statt am 26.4. erscheint die Platte bereits am kommenden Freitag, am 12. April um 0 Uhr – allerdings nur auf Streamingplattformen.

"Ich muss es vorziehen, damit die Überraschung nicht weggeht. Weißt du Bescheid", erklärt er weiter. Die Platte in physischer Form kommt wie geplant am 26. April auf den Mark.

(LM)