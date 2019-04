Am Coachella wurde Will Smith zum Fresh Prince

Zum Mikro greift Will Smith (50) im Grunde nur noch bei den Pressekonferenzen seiner Blockbuster. Vor dreißig Jahren sah das völlig anders aus. Damals mischte Smith als Fresh Prince die Hip-Hop-Szene auf, kam erst über die Musik zum Fernsehen ("Der Prinz von Bel-Air") und schließlich zum Film.

Dass er immer noch Rappen kann, stellte der Schauspielstar am 19. April im kalifornischen Indio unter Beweis. Dort trat im Rahmen des Coachella Festivals sein Sohn Jaden (20) auf und holte sich zur Verstärkung den Papa auf die Bühne.

Jaden Smith

Will Smith teilte ein Video des gemeinsamen Gigs auf Instagram. Eingerostet scheint der Fresh Prince auch nach all den Jahren in Hollywood noch lange nicht zu sein:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)