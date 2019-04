Conchita will, dass man sie jetzt so sieht

Die Diva-Figur Conchita engte Tom Neuwirth zu sehr ein, mit seinem neuen Album will er das alte, erfolgreiche Image verwursten und als neue Kunstfigur auferstehen.

Umfrage Was halten Sie von Wurst statt Conchita? Finde ich gut, wenn sich ein Künstler neu erfindet.

Die Verwandlung ist Tom Neuwirth echt gut gelungen

Conchita hatte viele Fans, das hatte seinen Grund. Sie hinterlässt eine Lücke

Ich habe Conchita nicht gehört und werde Wurst auch nicht hören.

Im Video zur ersten Single "Trash All The Glam" zeigte er sein Gesicht gar nicht, kam stattdessen in schwarzem Latex verpackt und mit durchsichtigem Schleim eingeschmiert.

Viel Schleim, viel Rotlicht

Mit der neuen, ruhigeren Single bleibt er dem Schleim treu, zeigt aber viel mehr von seinem Körper. Auf den neongrünen Schleim setzt er auf Rotlichtmillieu und den voyeuristischen Blick durch ein Fenster auf ihn in Unterwäsche.

See Me Now



Massentauglichkeit ist Nebensache

Tom Neuwirth nennt sich nur noch Wurst und versucht eine neue Person zu finden, die er der Welt zeigen kann. Garantiert ist, dass er damit einige seiner Fans verstört. Denn mit Massentauglichkeit haben die neuen Videos nicht so viel am Hut.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)