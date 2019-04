"Ein Stern" hat nun endlich ein richtiges Musikvideo

"Ein Stern (der deinen Namen trägt)" von Nik P. und DJ Ötzi hat mittlerweile schon 13 Jahre auf dem Buckel. Trotzdem ist die Nummer nach wie vor ein Gassenhauer, der seinesgleichen sucht.

Jetzt hat die Nummer, die 2006 veröffentlicht, endlich auch ein adäquates Musikvideo zu bieten. Die auf dem 20-Jahre-Jubiläumsalbum zu findende Bassflow Remix-Version von "Ein Stern" dient als musikalische Untermalung des emotionalen Videos, für das sich die beiden Protagonisten gemeinsam vor die Kameras gestellt haben.

Aber wie kam es überhaupt dazu, dass der Song damals nicht schon mit einem passenden Video unter die Leute gebracht wurde? Man habe damals das Potential, das "Der Stern" zu bieten hat, komplett unterschätzt, verriet DJ Ötzi im Gespräch mit "Heute.at". Er musste lange mit den Verantwortlichen seiner Plattenfirma debatieren und kämpfen, ehe man den Titel, den Nik P. schon 1998 geschrieben hat, dann doch veröffentlichte.

In Deutschland verkaufte sich die Single schließlich mehr als 1,2 Millionen Mal, holte so Vierfach-Platin und hielt sich insgesamt 108 Wochen in den Charts. Das haben nur drei andere Songs über einen längeren Zeitraum geschafft.

Auch das Video, das 2006 mit "Der Stern" erschienen ist, kann man auf YouTube noch abrufen. Der direkt Vergleich zeigt, was die Verantwortlichen damals von dem Song hielten.

