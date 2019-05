Die neue Single von Pietro Lombardi "jetzt out now"

Nicht die giftige schwarze Tollkirsche (Belladonna), sondern eine schöne Dame (Bella Donna, aus dem Italienischen) besingt Pietro Lombardi in seiner neuen Single. Die orientiert sich musikalisch an den früheren Hits des DSDS-Jurors und bietet sich als Soundtrack für die nächste Strandparty an.

Auch textlich setzt Pietro Lombardi weiterhin auf alte Tugenden. Wieder einmal geht es ums Anbandeln mit einer vermeintlichen Traumpartnerin. "Frauen wie du sind eine Rarität, die mir vertrauen, die mich verstehen, die nicht nur das Geld auf dem Konto sehen", singt Pietro in "Bella Donna".

Gefährlich

Ob das Vertrauen beidseitig ist, bleibt unklar. Schließlich ist die Holde "gefährlich wie ne Cobra" und "gefährlich klug". Vielleicht klärt ja das kommende Musikvideo zur Single, ob auch Pietro der "Bella Donna" sein Vertrauen schenkt. Der Clip entstand auf Mallorca, in der Rolle der Angebeteten wird die 23-jährige Studentin Alessandra Bruera zu sehen sein.

Einen kurzen Vorgeschmack auf ihren Auftritt gibt es schon jetzt, in Pietros Insta-Botschaft zum Songs, den der Sänger stilgerecht mit den Worten "'Bella Donna' ist jetzt out now" online stellte.

Konzert in Wien

Live kann man die Single hierzulande spätestens am 16. Mai 2020 hören. Dann nämlich spielt Pietro Lombardi ein Konzert in der Wiener Simm City. TICKETS für die Show gibt es HIER.

