Bohlen verrät, wie viel er mit "Cherry Lady" verdient

Über zwanzig Millionen Mal wurde Dieter Bohlens und Capital Bras neue Version von "Cherry Lady" auf Spotify bereits aufgerufen. Doch wie viel verdienen eigentlich die beiden mit dem Song?

Im Podcast von "Online Marketing Rockstars" meint der "DSDS"-Juror, dass viele Fans glauben, er würde pro Stream einen Euro kassieren. Der Realität entspreche das aber nicht.

Viel weniger, als gedacht

Er verrät: "Die bittere Wahrheit ist, dass ich für eine Million Streams 400 Euro kriege, als Texter und als Komponist. Das heißt also, bei zehn Millionen Streams hatte ich die stolze Nummer von 4000 Euro. Bei 14 Millionen Streams sag ich mal, hab ich glatt 5000 Euro verdient. Da zieht die Gema natürlich erst mal ihren Anteil ab. Ich hab also 4000 Euro, dann geht die Steuer runter, ich habe also glatte zwei Mill (2000 Euro, d. Red.) jetzt verdient. Das ist doch was."

Capital Bra

So viel kassiert Capital Bra

Und wie viel verdient eigentlich sein Kollege Capital Bra? "Capi verdient das zehn- bis zwölffache an dem Song. Es ist sein Master, ihm gehört alles an dem Ding. Aber die Künstler machen ja mit Konzerten ihre Kohle und mit anderen Sachen." Laut Schätzung des Poptitans verdiene Capital Bra mit seinem neuen Album "CB6" also rund 50 bis 60.000 Euro.

Geldsorgen hat er keine

Weiters verrät Bohlen, dass er pro Woche eine Cover-Anfrage für einen Song von Modern Talking erhält: "Ich könnte allein von 'Cheri Cheri Lady' sicherlich leben." Darüber hinaus gibt es Geld für das Modelabel "Camp David" und "Deutschland sucht den Superstar".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)