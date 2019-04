Neues Album von Dieter Bohlen erscheint im Juli

In weniger als drei Monaten (am 5. Juli) kommt das neue Album von Dieter Bohlen auf den Markt. Wer will, kann die Platte jetzt schon vorbestellen, wie seine Lebensgefährtin Carina via Instagram bekannt gab.

Songs mit Lombardi und Kay One

"Es wird ein paar ältere Hits geben, die er neu eingesungen hat. Es wird aber auch Pietro Lombardi mitsingen, Kay One, das Babelsberger Filmorchester wird eine Version spielen. Also ein ganz tolles Programm!", verrät sie weiter. Zu den älteren Titeln zählt zum Beispiel "You're My Heart, You're My Soul". Da Bohlen bis jetzt hauptsächlich englisch gesungen hat, sind deutsche Songs eher unwahrscheinlich. Die Platte trägt übrigens den Titel "Dieter Bohlen".

Bohlen geht auch auf Tour

Erst vor Kurzem kündigte der Poptitan an, auf große Tour zu gehen. Auch in Österreich macht er Halt. Tickets für das Konzert in der Wiener Stadthalle gibt es HIER.

