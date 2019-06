2,7 Millionen Fans feierten beim Donauinselfest

Als am Sonntagnachmittag nördlich von Wien dunkle Gewitterwolken den Himmel über Klosterneuburg und dem Kahlenberg fast schon violett einfärbten, sah es danach aus, als würde der Abschlusstag des 36. Donauinselfestes heftig ins Wasser fallen. Gegen 16:30 Uhr kam dann auch wie erwartet der Regen.

Doch wie schon die beiden Tage zuvor hatten die Wettergötter auch am Sonntag erbarmen mit den Hundertausenden Besuchern auf der Donauinsel. Nach etwas mehr als einer Stunde verzogen sich die Wolken und machten Platz für die Sonne, die pünktlich zum Konzertbeginn von Alice Merton ("Why So Serious") wieder auf das Festivalgelände strahlen durfte.

Beim darauffolgenden DJ Set von Felix Jaehn stieg das Stimmungsbarometer weiter an. Der sympathische Norddeutsche heizte dem Publikum mit Remixes von Rammstein und Billie Eilish sowie seinen eigenen Songs ordentlich ein.

Um kurz nach 21 Uhr stand dann mit Alvaro Soler der heimliche Headliner auf der großen Ö3-Bühne. Der Deutsch-Spanier sorgte mit seinen Latino-Hits für glückliche Gesichter vom Bühnenrand bis hinüber zum Georg-Danzer-Steg. Zum Abschluss seines 50-minütigen Auftritts feierten die Fans seine beiden größten Hits "La Cintura" und "Sofia".

Beschlossen wurde das Donauinselfest 2019 auf der großen Hauptbühne von Revolverheld. Die Band aus Hamburg fühlte sich wie immer pudelwohl in Wien. "Ich lass für dich das Licht an" bescherte den Zuschauern eine kollektive Gänsehaus. Mit "Lass Uns Gehen" schickte man das Publikum schließlich in der angenehm frischen Juninacht nach Hause.

Positive Bilanz

Das ganze Festival war so wie auch die letzte Jahre wieder perfekt durchorganisiert. Bis auf einen Zwischenfall, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat, blieb es friedlich und entspannt. Laut Veranstalter fanden sich an allen drei Tagen insgesamt mehr als 2,7 Millionen Besucher auf der Donauinsel ein.

(baf)