Das waren die schrägsten Auftritte beim ESC 2019

Vergangenen Samstag (18. Mai) ging das große Song Contest Finale in Tel Aviv über die Bühne. Die Niederlande haben gewonnen (heute.at berichtete).

Wie auch in den vergangenen Jahren waren diesmal wieder einige schräge Vogel dabei.

Rammstein & Elsa beim ESC

In Erinnerung blieb etwa die isländische Rammstein ähnliche Band, die mit Metallkugeln und Lack- und Lederoutfits auf der Bühne für Staunen sorgten.

Die Königin der Nacht

Eine aufwendige Inszenierung gab es zudem von Australien.

Die australische Sängerin Miller-Heidke schwebte auf einer mehrere Meter langen Stange über der Bühne. Doch auch gesanglich und optisch schindete die australische Sängerin Eindruck. Viele Zuschauer verglichen sie mit Elsa aus Frozen und Mozarts Königin der Nacht.

Schiefe Töne

Witzig und schräg zugleich war der Auftritt von San Marino mit seinem Song "Say Na Na Na". Serhat traf keinen einzigen Ton, aber wahrscheinlich schien gerade das beim Publikum gut anzukommen. Von den Zuschauern bekam er 65 Punkte. Aufgrund der schlechten Jurywertung von nur 16 Punkten landete er am Ende auf Platz 20 von 26.

#escorf #SanMarino na na na kann ich auch gerade noch... erinnert aber ein bisschen an live ist live 😅 — Léonie Waeber (@lelara02) 18. Mai 2019

Zero points für Germany

Schiefe Töne gab es aber auch bei den Sisters, die für Deutschland antraten. Sie bekamen vom Publikum keinen einzigen Punkt.

Ich wette wenn wir ein paar Kindergarten Kinder da hinschicken würden mit einem Song wie Alle meine Entchen dann wäre Deutschland besser platziert xD #ESC2019 #Germany — Sonja liebt Loki 😍😍😍 (@DiaSojaa) 18. Mai 2019

Sexy!

Optisch hatte dafür Zypern etwas zu bieten: Tamta ("Replay") erschien in einem gewagten Lack-Outfit.

ist die direkt aus dem Beate Uhse Laden entsprungen?#Zypern #esc2019 — @rauhaardackel (@rauhaardackel) 18. Mai 2019

Katastrophen-Auftritt von Madonna

Den ALLERSCHLECHTESTEN Auftritt gab es übrigens von Superstar Madonna (60), die in der Pause auftrat. Sie sang zwei Songs, "Like A Prayer" und "Future", eine Nummer vom neuen Album "Madame X", das am 14. Juni 2019 erscheinen soll. Leider traf die sonst so begabte Sängerin so überhaupt keinen Ton. Auf Twitter gab es dafür viel Kritik.

Genossen, einen Moment dachte ich, ich hätte versehentlich auf "Medizin nach schiefen Noten" umgeschaltet! #ESC2019 #Madonna — Erich Honecker (@DerWahreErich) 18. Mai 2019

Den Live-Ticker zum Eurovision Song Contest gibt es HIER zum Nachlesen.

(LM)