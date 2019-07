Gigantischer Ed Sheeran legt Moskau lahm

Die Statue zeigt den rothaarigen Sänger und Songwriter, der am Freitag ein Konzert in Russlands Hauptstadt spielt, lässig auf der Seite liegend in einem weißend Graffiti-Shirt, roten Radlerhosen und weißen Sportsocken. Seine blauen Augen sind hinter einem Paar schwarzer Fliegerbrillen versteckt, seine Arme mit bunten Tattoos verziert.

Umfrage Wie gefällt Ihnen die Ed Sheeran Statue? Sehr gut, wäre doch auch eine Idee für Wien

Ich bin kein Ed Sheeran-Fan!

Eine Statue von Andreas Gabaliier wäre mir lieber!

Gar nicht, ich finde, die Statue sieht Ed gar nicht ähnlich

Wer die 5-Meter-lange Statue gebaut hat, ist unklar. Ebenso, was Ed Sheeran davon hält.

Ed Sheeran hat letzten Freitag sein viertes Solo-Album, "No.6 Collaborations Project", veröffentlicht. Darauf finden sich Zusammenarbeiten mit u.a. Justin Bieber, Camila Cabello, Eminem und Bruno Mars.

Außerdem ist Ed Sheeran auch gerade in seiner ersten Kino-Hauptrolle zu sehen. In der Musikkomödie "Yesterday" des britischen Regisseurs Danny Boyle spielt der 28-Jährige kurzerhand - sich selbst.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jd)